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Rıza Kayaalp'e 4 Yıl Men Cezası

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Milli güreşçi Rıza Kayaalp, yasaklı madde kullanmaktan 4 yıl men cezası aldı. 28 Mayıs 2024 itibarıyla elde ettiği tüm sonuçlar geçersiz sayılacak. Kayaalp, cezaya itiraz edeceğini açıkladı.

Spor Tahkim Mahkemesi Dopingle Mücadele Dairesi (CAS ADD), milli güreşçi Rıza Kayaalp'e yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası verdi. Kayaalp'in 28 Mayıs 2024'ten itibaren elde ettiği tüm sonuçlar da geçersiz sayılacak. Rıza Kayaalp, cezaya itiraz edecek.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası aldığı açıklandı. Uluslararası Test Ajansı'nın (ITA) yaptığı duyuruda, 28 Mayıs 2024 tarihinde milli güreşçiden alınan numunede 'Trimetazidin' isimli yasaklı maddeye rastlandığı belirtildi. CAS ADD, bunun üzerine Kayaalp'e 1 Temmuz 2024'ten 30 Haziran 2028'e kadar 4 yıllık hak mahrumiyeti cezası verdi.

Bunun yanında Rıza Kayaalp'in 28 Mayıs 2024'ten itibaren elde ettiği tüm sonuçların da geçersiz sayılması kararlaştırıldı.

Milli güreşçi de cezayla alakalı CAS'a itiraz hakkını kullanacağını söyledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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