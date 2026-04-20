Rıza Kayaalp, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kilogramda mücadele eden, 12 kez Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp, 15. kez finale çıkarak istikrarını bir kez daha ortaya koydu. 610 gün sonra yeniden mindere dönen Kayaalp, 13. Avrupa şampiyonluğunu kazanması halinde Aleksandr Karelin'e ait rekoru geride bırakacak.

Turnuvaya etkili bir başlangıç yapan Rıza Kayaalp, ilk turda Ermeni rakibi Albert Vardanyan'ı 4-0 öndeyken 78. saniyede tuşla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde ise son Ranking Serisi şampiyonu Rus Marat Kamparov ile karşılaşan Kayaalp, zorlu geçen mücadelede kaşının açılmasına rağmen mindere dönerek büyük bir direnç ortaya koydu. Karşılaşmayı 1-1'lik skorla ve ilk puan avantajıyla kazanan milli sporcu, yarı finale adını yazdırdı.

Yarı finalde Bağımsız Sporcu U23 dünya şampiyonu Pavel Hlinchuk ile karşı karşıya gelen Rıza Kayaalp, rakibini 4-0 skorla mağlup ederek finale yükseldi.

Rıza Kayaalp, 13. Avrupa şampiyonluğu ve tarihi rekor için mindere çıkacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı