Rıza Kayaalp 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda dünya ikincisi oldu

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam eden 2023 Dünya Güreş Grekoromen Şampiyonası'nda 130 kiloda mücadele eden 5 dünya şampiyonluğu bulunan Rıza Kayaalp, finalde İranlı Amir Mirzazadeh'i karşısında 2-2 avantaj puanıyla yenilerek gümüş madalyada kaldı.

2024 Paris olimpiyatlarına kota alan Rıza Kayaalp'in kariyerinde, Uluslararası organizasyonlarda bugüne kadar 49 altın, 8 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplamda 63 madalya bulunuyor. 5 kez dünya şampiyonluğu (2011, 2015, 2017, 2019, 2022), 12 kez de Avrupa şampiyonluğu (2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022) elde eden milli güreşçi, olimpiyatlarda ise 2016'da gümüş, 2012 ve 2020'de ise bronz madalya kazandı.

RIZA KAYAALP DÜNYA İKİNCİSİ OLDU

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, seri başı olduğu için şampiyonaya 2'nci turdan başladı. Sırasıyla 2'nci turda Mısırlı Abdelatif Ahmed Mohamed'i 7-2, çeyrek finalde dünya şampiyonu Estonyalı Heiki Nabi'yi 8-0 teknik üstünlükle, yarı finalde ise Çinli Lingzhe Meng'i de 3-1 yenerek finale yükseldi. Kayaalp, finalde altın madalya için İranlı Amir Mirzazadeh ile karşılaştı. Karşılaşmaya Rıza, elenselerle başlayarak rakibine pasif çaldırarak 1-0 öne geçti. Maç parterde yerde başladı. Rıza, rakibini çırpamadı ve boyunduruk atmaya çalıştı. İranlı sporcu kurtuldu ve oyun ayakta devam etti. İlk devre milli sporcumuzun 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci yarıya Amir hızlı başlasa da, Rıza tecrübesiyle rakibine puan vermedi. Son bir dakikaya girilirken ikinci ihtardan Rıza Kayaalp 2-0 öne geçti. Ancak Rıza kendi hatasıyla minder dışına çıkınca maç 2-1 oldu. Son 7 saniyede rakibine 1 puan verince skor 2-2 oldu ve İranlı sporcu avantaj puanıyla altın madalyanın sahibi oldu.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI DR. OSMAN AŞKIN BAK RIZA KAYAALP'İ TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler grekoromen stil 130kg'da ülkemizi temsil eden milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, gümüş madalya kazandı ve Paris2024 Olimpiyat Oyunları'na kota hakkı elde etti. Rıza kardeşimi canı gönülden kutluyor 5.kez katılacağı olimpiyatlarda altın madalya kazanıp eksik olan parçayı tamamlayacağına inanıyor, şampiyona boyunca ter döken sporcularımızı da tebrik ediyorum."