Rıza Kayaalp 13'üncü Kez Avrupa Şampiyonu

(ANKARA) - Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 130 kilogram grekoromen stilde 13'üncü kez Avrupa şampiyonu olarak bir ilki başardı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde milli güreşçi Rıza Kayaalp, 130 kilogram grekoromen stilde finalde Macar rakibi Darius Attila Vitek'i 7-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. 13'üncü kez Avrupa şampiyonu olma başarısını gösteren Kayaalp, böylece Rus güreşçi Aleksandr Karelin ile paylaştığı 12 kez ile en çok Avrupa şampiyonu olan güreşçi olma unvanını 13'e geliştirdi.

Şampiyonanın ikinci gününde grekoromen stil 63 kilogramda bronz madalya maçında Kerem Kamal, Gürcü rakibi Pridon Abuladze'yi 6-2 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Grekoromen stil 87 kilogramda bronz madalya maçına çıkan Doğan Kaya ise Azerbaycanlı rakibi İslam Abbasov'a 5-1 mağlup olarak, Avrupa 5'incisi olabildi.

Yarın milli güreşçi Murat Fırat, grekoromen stil 67 kilogramda Azerbaycanlı Hasrat Jafarov ile altın madalya maçına çıkacak. Grekoromen stil 72 kilogramda yarışan Cengiz Arslan yarın bronz madalya müsabakasına çıkmaya hak kazanırken, grekoromen stil 97 kilogramda Abdulkadir Çebi, bronz madalya müsabakasında kendine yer bulabilmek için repesaj maçına çıkacak.

