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Rıza Kayaalp 12. kez Avrupa şampiyonu

Rıza Kayaalp 12. kez Avrupa şampiyonu

Spor Haberleri

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde Rıza Kayaalp, Azerbaycanlı Sabah Saleh Shariati'yi 2-1 mağlup ederek 12. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kilo finalinde Rıza Kayaalp, Azerbaycanlı Sabah Saleh Shariati'yi 2-1 mağlup ederek 12. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Hırvatistan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayalap, altın madalya kazandı.

Şampiyonaya 1-8 turundan başlayan Rıza Kayaalp, Sırp Boris Petrusic'i 8-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Norveçli Oskar Marvik'in rakibi olan Rıza, minderden 8-0'lık üstünlükle ayrılarak yarı finale çıkan isim oldu. Yarı finalde de milli sporcu Litvanyalı Mantas Knystautas'ı 8-0 mağlup ederek final biletini aldı. Finalde de Azerbaycanlı Sabah Saleh Shariati'yi 2-1 yenen Rıza Kayaalp, 12. Avrupa şampiyonluğunu elde etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Rıza Kayaalp Hırvatistan Spor Haberler

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