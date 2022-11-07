Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'ye neden kaybettiklerini tek cümleyle özetledi

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

"SON PASLARDA ETKİLİ OLAMADIK"

Çalımbay yaptığı değerlendirmede, " Fenerbahçe'ye karşı kötü oynamadık. Fenerbahçe çok iyi kurulmuş bir takım. Penaltı olmasa, bu maç başka yere giderdi. Son bölümde tüm riskleri aldık. Ancak doldur boşalt ile olacak iş değil bu. Kenarda sürekli söyledik, pas yaptığımızda daha etkili olduk. Son paslarda etkili olamadık. Çok güzel bir lig maçı oldu ama yapacak bir şey de yok." dedi.

"UZUN YOLCULUKLAR YAPTIK"

Dünya Kupası arası ile ilgili konuşan Çalımbay, "İnşallah son maçımızı evimizde kazanırız. Ara, bizim için mükemmel olacak. Yorgunluk, bıkkınlık oluyor. Uzun yolculuklar yaptık." ifadelerini kullandı.