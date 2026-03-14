River Plate cephesinden Icardi için resmi açıklama

River Plate Sportif Direktörü Enzo Francescoli, Galatasaray'dan Mauro Icardi'nin transferinin kulübün gündeminde olmadığını söyledi. Yapılan açıklamada, ''Icardi'yi şu an kadromuzda düşünmüyoruz.'' denildi.

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'nin ismi Arjantin ekibi River Plate ile anılıyordu. River Plate Sportif Direktörü Enzo Francescoli, yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin transfer durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

''ŞU AN KADROMUZDA DÜŞÜNMÜYORUZ''

'' Mauro Icardi, River Plate'e transfer olacak mı?'' sorusuna cevap veren Enzo Francescoli, "Hayır, kimse bundan bahsetmedi ve ben de bu konuyu hiç konuşmadım. Icardi'yi şu an kadromuzda düşünmüyoruz.'' dedi.

''RESMİ GÜNDEMDE YER ALAN KONU DEĞİL''

Konuşmasına devam eden Enzo Francescoli, "River Plate'in nasıl bir yer olduğunu biliyorsunuz. 140 yönetim kurulu üyesi var, 140 kişi konuşuyor. Bilmiyorum, bu futbol takımının resmin gündeminde yer alan bir konu değil." ifadelerini kullandı.

MENAJERİNDEN DE YALANLAMA

Öte yandan Mauro Icardi'nin menajeri Elio Letterio Pino da geçtiğimiz günlerde Mauro Icardi için River Plate iddiasını yalanlayarak, "Onlardan hiç telefon almadım." demişti.

Trump: Hürmüz Boğazı'nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek

Trump "Hürmüz Boğazı" için gözünü kararttı: Çok yakında...
İran, Tel Aviv'i çok başlıklı füzelerle vurdu! Yaralılar var

İran çok başlıklı füzelerle vurdu! İsrail'in kalbi yangın yeri
Fenerbahçeli futbolcular ve aileleri tehdit ediliyor

Tehdit ediliyorlar
Samsunspor 24 saat süre verdi! Özür dilemezlerse savcılığa gidiliyor

Tam 24 saat süre verdi! Özür dilemezlerse başları epey yanacak
İran: Hark Adası saldırısında asker ve sivil can kaybı yok

ABD'nin vurduğu kritik ada için İran'dan resmi açıklama geldi
Selçuk İnan'dan Cihan Aydın'a: Onu sevmiyorum! Maçımıza vermeyin, sahaya çıkmam

''Onu sevmiyorum! Maçımıza vermeyin, sahaya çıkmam''
Fenerbahçeli futbolcular ve aileleri tehdit ediliyor

Tehdit ediliyorlar
Fenerbahçe, şarkıcı Oğuzhan Koç'u da çıldırttı

Fenerbahçe onu da çıldırttı
Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız

Bu görüntüler tarih oluyor