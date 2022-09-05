Ringde rakibini yenen kadın sporcu göğüslerini açarak sevindi, izleyiciler dondu kaldı

ABD'de gerçekleştirilen bir dövüş maçında, spor müsabakalarında eşine az rastlanacak bir olay yaşandı. Ünlü dövüşçü Tai Emery, rakibini nakavt etmesinin ardından tribünlere koşarak göğsünü açtı ve bu şekilde sevindi. O anda tribünde olanlar ise büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Dünya genelinde gerçekleştirilen spor müsabakalarında sporcuların ilginç sevinme şekillerine sık sık şahit olunuyordu. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanan bir dövüş maçında yaşanan olay, daha öncekiler gibi olmadı.

RAKİBİNİ NAKAVT ETTİ

Başarılı sporcu Tai Emery, rakibi Rung-Arun Khunchai'yi nakavt etmesinin ardından hızla tribüne koşarak göğüslerini açtı ve sevincini bu şekilde gösterdi. Sporcunun göğsünü açtığı anlara ekran başında ve tribünde tanık olanlar ise büyük şaşkınlık yaşadı.

ELEŞTİRİ KADAR DESTEK DE GELDİ

Tai Emery'in ilginç sevinci sosyal medyada da hayli konuşuldu. Bazı kullanıcılar genç kadına destek verirken, bazı kullanıcılar da hareketin yanlış olduğunu savundu.