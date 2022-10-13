Rıdvan Yılmaz, Rangers'ta umduğunu bulamadı! Süper Lig devi genç yıldız için harekete geçebilir

Sezon başında Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz için İskoç ekibinin eski yıldızlarından Alan Hutton çarpıcı bir yorumda bulundu. Rıdvan'ın kiralanabileceğini belirten Hutton, "Bu şekilde Barisic oynamaya devam ederse, o zaman Rıdvan kiralık gidebilir. Umarım ilerleyen haftalarda onu biraz daha fazla sahada görürüz ve kendini Rangers'a kanıtlayabilir." dedi. Bunun üzerine yerli oyuncu havuzunu artırmak isteyen Galatasaray'ın Rıdvan Yılmaz için hamle yapacağı iddia edildi.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın döneminde yıldızı parlayan Rıdvan Yılmaz, sezon başında 4 milyon euro bedelle Rangers'a transfer olmuştu. Burada umduğunu bulamayan genç futbolcu çarpıcı bir yorum geldi.

"RANGERS ONUN İÇİN FAZLA PARA HARCADI"

Uzun yıllar Rangers forması giyen Alan Hutton, Rıdvan Yılmaz'ın performansına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hutton, "Garip bir durum. Bence Rangers onu transfer etmek için fazla para harcadı. Önümüzdeki dönemde onu daha fazla izleyeceğiz. Çok maç var. Bu maçlar onun parlaması için bir fırsat." dedi.

"RIDVAN KİRALIK GİDEBİLİR"

Genç yıldızın başka bir takıma kiralanabileceğini belirten Hutton ayrıca, "Bu şekilde Barisic oynamaya devam ederse, o zaman Rıdvan kiralık gidebilir. Umarım ilerleyen haftalarda onu biraz daha fazla sahada görürüz ve kendini Rangers'a kanıtlayabilir" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY İLE ADI ANILIYOR

Tüm bu gelişmelerin ışığında yerli oyuncu havuzu konusunda problem yaşayan Galatasaray'ın ara transfer döneminde Rıdvan Yılmaz'ı kiralamak için harekete geçeceği iddia edildi.