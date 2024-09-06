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Rakam öyle böyle değil! Rıdvan Yılmaz'ın takımı Rangers satılıyor

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Milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın formasını giydiği Rangers'ın satılacağı öne sürüldü. Futbol danışmanlık şirketi sahibi Keith Wyness, İskoçya'nın köklü takımının ABD'li yatırımcılara satılacağını iddia etti. Değeri yaklaşık 150 milyon sterlin olarak gösterilen dev kulüp için rakam da veren Wyness, 100-120 milyon sterlin ve bonuslarla satın alınabileceğini söyledi.

Daha önce Aberdeen'de CEO görevini üstlenen, Everton ve Aston Villa'da yöneticilik yapan Keith Wyness, Football Insider'a yaptığı açıklamada milli futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın formasını giydiği Rangers'ın satılacağını iddia etti.

RANGERS'IN SATIŞI İÇİN RAKAM VERDİ

Wyness, değeri yaklaşık 150 milyon sterlin olarak gösterilen Rangers'ın ABD'li yatırımcılar tarafından 100-120 milyon sterlin ve bonuslarla satın alınabileceğini söyledi.

Rıdvan Yılmaz'ın takımı Rangers satılıyor

BAZI HİSSEDARLAR SICAK BAKIYOR

Haberde Rangers'ın mevcut hissedarlarının bir kısmının satışa sıcak baktığının altı çizildi. Keith Wyness, Rangers'ın tamamen yeni inşa edilecek profesyonel bir ekibe ihtiyaç duyduğunu aktardı.

RIDVAN'IN RANGERS KARİYERİ

2022 yazından 4 milyon euro karşılığında Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz, İskoç kulübünde şu ana kadar 52 maça çıktı. Rıdvan, bu karşılaşmalarda 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Milli yıldız, bu sezon ise 4 karşılaşmada forma giydi. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olan 23 yaşındaki sol bekin takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Rıdvan Yılmaz'ın takımı Rangers satılıyor

Kaynak: Haberler.com / Spor

Rıdvan Yılmaz Sterlin Rangers Ekonomi Futbol Finans Dünya Spor

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