Rıdvan Yılmaz'dan duygulandıran veda - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rıdvan Yılmaz'dan duygulandıran veda

Rıdvan Yılmaz'dan duygulandıran veda

Beşiktaş'tan Glasgow Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz bugün kulübe gelerek veda etti.

 - Güncelleme:

Beşiktaş'tan Glasgow Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz bugün kulübe gelerek veda etti. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin elini öpmek isteyen genç oyuncuya Çebi, "Biz Beşiktaş'ta el öptürmeyiz, sarılırız" dedi.

Beşiktaş forması altında gösterdiği performansla Avrupa'nın radarına giren ve İskoç ekibi Glasgow Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz, bugün kulübe gelerek Başkan Ahmet Nur Çebi ve kulüp çalışanlarına veda etti. Başkan Çebi'ye "Hakkınızı helal edin" diyen Rıdvan, "Asıl sen hakkını Beşiktaş'a helal et" cevabını aldı. Çebi genç oyuncuya "Senden tek bir isteğim var. Ülkeni öyle bir temsil et ki, Avrupa'da Beşiktaş altyapısının ne kadar dürüst ve karakterli bir insan yetiştirdiğini herkese göster. Yolun açık olsun" ifadelerini kullanırken Rıdvan Yılmaz da bu sözler üzerine Başkan Ahmet Nur Çebi'nin elini öpmek istedi. Bunun üzerine de Çebi "Biz Beşiktaş'ta el öptürmeyiz, gençlerimize sarılırız" diyerek genç futbolcuya sarıldı. Çebi'nin sözleri sonrasında Rıdvan Yılmaz duygu dolu anlar yaşadı.

(Bozhan Memiş/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

Glasgow Rangers Ahmet Nur Çebi Rıdvan Yılmaz Beşiktaş Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title