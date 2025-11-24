Rıdvan Dilmen'in de eski takımıydı! Tesislerini boşaltmaları isteniyor
Rıdvan Dilmen'in de bir dönem formasını giydiği 3. Lig ekibi Nazillispor'a tesisler konusunda kötü haber geldi. Kullandıkları belediyeye ait tesislerin tahliyesi için alınan mahkeme kararı tebliğ edildi ve tesislerin 15 gün içinde boşaltılması gerektiği belirtildi. Nazillispor Başkanı Şahin Kaya, durumun kulübü ve burada bulunan genç sporcuları mağdur edeceğini ifade etti ve belediye yönetimiyle görüşme halinde olduklarını, sezon sonuna kadar süre talep ettiklerini açıkladı.
- Nazillispor, belediyeye ait tesislerini mahkeme kararıyla 15 gün içinde boşaltmak zorunda.
- Nazillispor, 3. Lig'de galibiyetsiz son sırada bulunuyor ve amatöre düşme riski taşıyor.
- Nazillispor Başkanı Şahin Kaya, tesislerdeki 35-40 genç sporcunun mağdur olacağını belirtti ve belediye ile görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.
Bir dönem Rıdvan Dilmen'in de formasını giydiği ve geride kalan sezon 2. Lig'den düşen, bu yıl da 3. Lig'de amatöre düşme hattında galibiyetsiz son sırada bulunan Nazillispor'a bir darbe de tesisler konusunda geldi.
TESİSLERİ BOŞALTMAK İÇİN 15 GÜNLÜK SÜRE
Nazillispor'a kullandığı belediyeye ait tesislerin tahliyesi için alınan mahkeme kararı tebliğ edilerek tesisi boşaltmak için 15 günlük bir süre tanındı.
'BU KARAR ONLARI DA MAĞDUR EDECEK'
Nazillispor Başkanı Şahin Kaya, "Nazillispor kulübü olarak gerçekten çok zor günler geçiriyoruz. Tesislerden tahliyemiz için mahkeme kararının tebliğ edilmesi gerçekten sürpriz oldu. Cezayı sanki bana kesiyorlarmış gibi görülüyor ama aslında cezayı çeken Nazillispor oluyor. Burada 35-40 genç sporcu var; çoğu şehir dışından geldi. Bu karar onları da mağdur edecek. Belediye yönetimiyle görüşme halindeyiz. Sezon sonuna kadar süre talep ediyoruz. Bu çok önemli sorunu da diyalog yoluyla çözmeye çalışıyoruz" dedi. Daha önce adı Nazilli Belediyespor olan Nazillispor şirketleştikten sonra tesislerle ilgili sıkıntı yaşayıp mahkemelik olmuştu.