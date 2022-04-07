Rıdvan Dilmen herkesi ters köşe yaptı! TFF başkanlığı derken Fenerbahçe'ye göz kırptı - Haberler

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Rıdvan Dilmen herkesi ters köşe yaptı! TFF başkanlığı derken Fenerbahçe'ye göz kırptı

Haberler.com - Spor
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Sosyal medyadan taraftarların sorularını yanıtlayan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'yle ilgili şaşırtan bir açıklamada bulundu. Kendisine sarı-lacivertliler hakkında gelen bir soruyu yanıtlayan Dilmen, "Sana ihtiyacımız var deseler seve seve giderim" dedi.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, sosyal medyadan gelen bir soruya verdiği cevapla dikkatleri üzerine çekti.

"SEVE SEVE GİDERİM"

Rıdvan Dilmen, " Fenerbahçe'de saha içi, saha kenarı veya yönetimde herhangi bir pozisyonda görev alma planınız var mı? Teklif gelse herhangi bir pozisyon için kabul eder misiniz?" sorusuna "Atıyorum 'Bir oyuncu var Brezilya'da izler misin?' deseler koşarak gideriz. 'Kulübümüzün sana ihtiyacı var, hangi başkan olursa olsun şurada sana ihtiyacımız var' deseler seve seve giderim" ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Spor

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe, TFF, Spor, Haberler

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