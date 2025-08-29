Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdu: Bitirmek üzereler

Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin yeni transferini duyurdu: Bitirmek üzereler
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu. Rıdvan Dilmen, Sarı-lacivertlilerin transfer edeceği oyuncuyu açıklayarak, ''Fenerbahçe, Kerem transferini bitirmiş, Bissouma transferini ise bitirmek üzereymiş diye duydum." dedi.

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Habertürk ekranlarında Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair yorumlarda bulundu. Rıdvan Dilmen, Sarı-lacivertlilerin transfer edeceği futbolcuyu ilk kez açıkladı.

''BİTİRMEK ÜZERELER''

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Tottenham forması giyen Yves Bissouma'yı transfer edeceğini söyleyerek, ''Fenerbahçe, Benfica'dan Kerem transferini bitirmiş. "Fenerbahçe'nin, Yves Bissouma transferini gerçekleştirmek üzere olduğunu duydum.'' dedi.

GALATASARAY VAZGEÇTİ

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Yves Bissouma'nın transferi iptal olmuştu. Sarı-kırmızılılar oyuncunun olası fiziksel problemlerinden endişe duydu ve bu durum sürecin imzaya engel oldu.

SEZON PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan 28 yaşındaki futbolcu, 289 maça çıkmış ve 15 gol 5 asistlik katkı sağlamıştı. 2022 yılında 29.2 milyon euro bonservisle Brighton'dan Tottenham'a gelen Bissouma, öne libero ve merkez orta saha bölgelerinde görev yapıyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
