Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk için bomba iddia: Bu puanı alan...

Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de bu sezon şampiyon olacak takımın 80-81 puana ulaşmasının yeterli olacağını söyledi. Deneyimli yorumcu, bu puanı yalnızca tek bir takımın toplayabileceğini savundu.

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Dilmen, 2025-26 sezonunda şampiyon olacak takımın ulaşması gereken puanı da açıkladı.

SPORTS DIGITALE'DA DEĞERLENDİRDİ

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın sahasında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ettiği maçın ardından Sports Digitale'da Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını yorumladı. Deneyimli yorumcu, ligde bu sezon puan barajının geçmiş yıllara göre daha düşük olabileceğini ifade etti.

"80-81 PUAN ŞAMPİYONLUĞA YETER"

Şampiyonluk için gerekli puanı açıklayan Rıdvan Dilmen, "Bu yıl 80-81'i bulan takım şampiyon olur" dedi. Bu puana yalnızca bir takımın ulaşabileceğini savunan Dilmen, puan eşitliği ihtimalini de düşük gördüğünü belirtti.

"İKİ TAKIM AYNI PUANI TOPLAYAMAZ"

Dilmen değerlendirmesinde, "Fenerbahçe mi, Galatasaray mı, Trabzonspor mu olur bilemiyorum ama 80-81 puan yetebilir. Daha fazla puan alan olur mu, olabilir ama sadece bir takım alır diye düşünüyorum. Yani 81-81 bitmez" ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
