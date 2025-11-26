Haberler

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için çarpıcı Şampiyonlar Ligi yorumu

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise'ye 1-0 yenilmesinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Dilmen, sakatlıkların sarı-kırmızılı takımın düzenini bozduğunu ve Okan Buruk'un planlarının tamamen değiştiğini ifade etti. Dilmen, "Tam kadro olsaydı Galatasaray ilk 8 için çok iddialı olurdu. Ama şimdi ilk 8 biraz hayal kaldı. Büyük bir fırsat kötü yakalandı" dedi.

  • Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise'ye 1-0 yenildi.
  • Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın sakatlıklar nedeniyle ilk 8 hedefinin artık hayal olduğunu belirtti.
  • Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın stoper ikilisindeki değişikliklerin oyun akışını bozduğunu ifade etti.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise'ye 1-0 yenilmesinin ardından Rıdvan Dilmen, Sports Digitale'de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"OKAN BURUK'UN KORKTUĞU BAŞINA GELDİ"

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın 4 maçta topladığı 9 puanın önemli bir avantaj olduğunu ancak sakatlıkların tüm dengeyi bozduğunu belirterek, "Okan Hoca ikinci 4 maça bakarken sakatlıklar tüm hesapları değiştirdi. Röportajı izleyince belli oldu: 'Bu maçı 1-0'lık plana göre oynayayım' diyordu" dedi.

Jakobs'un sakatlığı sonrası yapılan zorunlu değişikliğin oyunun akışını bozduğunu söyleyen Dilmen, Arda'nın stopere çekilmesinin büyük hata olduğunu vurguladı.

"STOPER İKİLİSİ BOZULDU, OYUN DA BOZULDU"

Dilmen, savunmadaki kopukluğun Galatasaray'a pahalıya patladığını ifade ederek, " Galatasaray'ın bozmaması gereken tek yer stoper ikilisiydi. Sanchez'siz oynadığı her maçta sıkıntı yaşıyor. Arda, Abdülkerim, Sallai ve Sanchez dörtlüsü hayatlarında birlikte oynamamıştır" şeklinde konuştu.

Hakem kararlarına da değinen Dilmen, Arda'ya çıkan ikinci sarı kartın tartışmalı olduğunu, Promise'in faul pozisyonunun da kırmızı kart olabileceğini belirtti.

"GAZİSİZ KULÜBE FARK YARATIYOR"

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ligde fark yaratmasının en önemli sebebinin yedek kulübeleri olduğunu ifade eden Dilmen, bu maçta sarı-kırmızılıların eksikler nedeniyle zorlandığını söyleyerek, " Galatasaray'ın bugün eksik kalmasının nedeni yedek kulübesi. Ligde iki takımın fark açmasının nedeni de bu" ifadelerini kullandı.

"İLK 8 ARTIK HAYAL"

Şampiyonlar Ligi hedefi konusunda önemli bir öngörüde bulunan Dilmen, "Tam kadro olsaydı Galatasaray ilk 8 için çok iddialı olurdu. Ama şimdi ilk 8 biraz hayal kaldı. Büyük bir fırsat kötü yakalandı" dedi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKmal e:

aynı kadro pafos u bile yenemez

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
