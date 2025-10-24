Haberler

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Avrupa Ligi'nde Stuttgart'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe hakkında spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, şampiyonluk iddiasında bulundu. Dilmen, Fenerbahçe'nin devre arasına 3-4 puan geride girerse, şampiyonlukta Galatasaray kadar şansı olacağını belirtti.

  • Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin devre arasına 3-4 puan geride girmesi halinde şampiyonluk şansının Galatasaray kadar olacağını belirtti.
  • Rıdvan Dilmen, Dorgeles Nene'nin Fenerbahçe seviyesinde olmadığını ifade etti.
  • Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final oynaması gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Stuttgart'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerle ilgili çarpıcı bir şampiyonluk iddiasında bulundu. Sports Digitale YouTube kanalında maçı değerlendiren Dilmen, Süper Lig'deki yarışa dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

"NENE HENÜZ FENERBAHÇE SEVİYESİNDE DEĞİL"

Karşılaşmada Dorgeles Nene'nin performansına değinen Rıdvan Dilmen, "Nene, daha benim düşündüğüm Fenerbahçe seviyesinde değil. Çünkü benim düşündüğüm Fenerbahçe… Çok iddialı bir şey söyleyeyim…" dedi.

"3-4 PUAN GERİDE GİRERSE ŞAMPİYONLUK ŞANSI VAR"

Bu sözlerinin ardından Dilmen, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran şampiyonluk öngörüsünü paylaştı. Dilmen, Fenerbahçe'nin devre arasına çok fazla puan farkı olmadan girmesi halinde şampiyonluk yarışında güçlü bir aday olacağını söyledi. Dilmen, "Fenerbahçe devre arasına 3-4 puan geride girerse, şampiyonlukta Galatasaray kadar şansı olur diye düşünüyorum" dedi.

Ünlü yorumcu, Türk kulüplerinin Avrupa'daki hedeflerine de, "Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi bütçeli takımlar Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final oynamalı. Kadro kalitesi ve yatırım bunu gerektiriyor" yorumunu yaptı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
Kiralık konut sistemi devreye giriyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıkladı

Kiralık konut sistemi de devreye giriyor: 4 grup faydalanabilecek
ABD enflasyon verisi açıklandı! İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi

Merakla beklenen veri açıklandı! İşte altının ilk tepkisi
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

2 HAFRA SONRA BAŞLARSINIZ YİNE... SAĞA SOLA GERİİİİİİİİİİ

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısafir:

korkma zaten şampiyonu belli ligi kimse takip etmeyeceği için hakemler feneri potada tutar.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısafir:

seni kehanet değil, zaten şampiyonu belli ligi kimse takip etmeyeceği için hakemler feneri potada tutar.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel'den CHP kurultay iptali davasının reddedilmesine ilk yorum

Kurultay iptali davasında karar çıktı, Özel'den ilk yorum geldi
Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak: Yeter ki onu alın

Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak
Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi

Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi
Brezilyalı fenomenin foyası ortaya çıktı! Yasaklı madde baskınında yakalandı

Güzel fenomen baron çıktı! Baskında karga tulumba gözaltına alındı
KKTC'de Erhürman görevine başladı! İlk mesajında Rumlara mesaj verdi

Erhürman görevine başladı! İlk açıklamasında Rumlara mesaj
Özel'den CHP kurultay iptali davasının reddedilmesine ilk yorum

Kurultay iptali davasında karar çıktı, Özel'den ilk yorum geldi
Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak: Yeter ki onu alın

Arda ve Kenan aynı takımda oynayacak
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks halkın arasına karıştı

Metroda seyahat eden ünlü ismi görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu

RTÜK'te Ebubekir Şahin dönemi sona erdi! İşte yeni başkan
Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha

Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha
Çekmeköy Belediyesi'nin duyarsızlığı ilçe halkını isyan ettirdi

Çocukların korkudan okula gidemediği ilçede yapılan projeye bakın
Tonlarca bozuk eti vatandaşa yedireceklerdi! Rezilliğin adresine mühür vuruldu

Vatandaşa yedireceklerdi! Rezilliğin adresine mühür vuruldu
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

İmamoğlu'na casusluk soruşturması! Ünlü gazeteci de gözaltına alındı
14 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü

14 yaşındaki çocuk babasını yatakta öldürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.