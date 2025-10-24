Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Stuttgart'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerle ilgili çarpıcı bir şampiyonluk iddiasında bulundu. Sports Digitale YouTube kanalında maçı değerlendiren Dilmen, Süper Lig'deki yarışa dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

"NENE HENÜZ FENERBAHÇE SEVİYESİNDE DEĞİL"

Karşılaşmada Dorgeles Nene'nin performansına değinen Rıdvan Dilmen, "Nene, daha benim düşündüğüm Fenerbahçe seviyesinde değil. Çünkü benim düşündüğüm Fenerbahçe… Çok iddialı bir şey söyleyeyim…" dedi.

"3-4 PUAN GERİDE GİRERSE ŞAMPİYONLUK ŞANSI VAR"

Bu sözlerinin ardından Dilmen, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran şampiyonluk öngörüsünü paylaştı. Dilmen, Fenerbahçe'nin devre arasına çok fazla puan farkı olmadan girmesi halinde şampiyonluk yarışında güçlü bir aday olacağını söyledi. Dilmen, "Fenerbahçe devre arasına 3-4 puan geride girerse, şampiyonlukta Galatasaray kadar şansı olur diye düşünüyorum" dedi.

Ünlü yorumcu, Türk kulüplerinin Avrupa'daki hedeflerine de, "Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi bütçeli takımlar Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final oynamalı. Kadro kalitesi ve yatırım bunu gerektiriyor" yorumunu yaptı.