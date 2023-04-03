Rıdvan Dilmen'den Arda Güler'in penaltısı için olay yorum: Sarı kart görmeliydi

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, 10 kişi kaldığı ve geriye düştüğü maçta Fenerbahçe'yi 4-2'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın 41. dakikasında Fenerbahçe, Valencia'nın penaltı golüyle öne geçti.

ARDA YERDE KALDI

Beşiktaş savunmasını ipe dizen Arda Güler, Onur Bulut'la yaşadığı pozisyon sonrası yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, penaltı verdi. Beşiktaşlılar itirazda bulundu.

"PENALTI DEĞİL"

TV 8.5 yorumcusu Rıdvan Dilmen, hakem Halil Umut Meler'in Arda'nın pozisyonunda penaltı verip, ceza sahası içinde yerde kalan Osayi'ye sarı kart çıkartmasıyla ilgili "Penaltı pozisyonunda Arda'nın attığı her çalımda Beşiktaşlılar müdahale etti ama ceylan gibi sıçradı çocuk. Onur topa müdahale etmedi ancak Arda daha müdahale gelmeden kendini bırakmaya başladı ve penaltıyı aldı. O yüzden VAR karışamadı. Sonuç olarak bence o pozisyon penaltı değildir. Arda Güler'in pozisyonu penaltı değil. Aldatmaya yönelik harekete sarı kart verilecekse, Osayi'ye değil Arda Güler'e verilmeliydi. Bana kalırsa yapılan müdahale verilen penaltıdan daha sert" dedi.