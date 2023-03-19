Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak sözler: Acayip şeyler oluyor

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ilk yarısında yaşananlar için çarpıcı yorumlarda bulundu. Dilmen, "TFF ve MHK darmadağın olmuş. Gözümüzün içine baka baka acayip şeyler oluyor" dedi.

TV8.5 yorumcusu Rıdvan Dilmen, Alanyaspor ile Fenerbahçe'nin oynadığı karşılaşmanın devre arasında birbirinden çarpıcı açıklamalar yaptı.

"DARMADAĞIN OLMUŞLAR"

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen ilk yarıda yaşananlar için , "Günlerdir izliyoruz. Darmadağın olmuş bir TFF ve MHK var. Türk futbolunda her gün gözümüzün içine baka baka acayip şeyler oluyor." dedi.

İşte Rıdvan Dilmen'in yorumları:

"Osayi Samuel'in pozisyonu bence net kırmızı kart. Mete Kalkavan darmadağın oldu. Bu tecrübede bir hakeme iyi gözle bakan biriyim. Bugün öylesine hatalar yaptı ki... Furkan'a vermediği iki sarı kartlık pozisyon var. Kafası Osayi'de kaldı. Mete Kalkavan'ın atamadığı Furkan'a bakalım Ersun Yanal ne yapacak?

"AYNI STATTA OLMADI MI İKİ POZSİYON?"

Günlerdir izliyoruz. Darmadağın olmuş bir TFF ve MHK var. Türk futbolunda her gün gözümüzün içine baka baka acayip şeyler oluyor. Alanyaspor'un attığı golde ofsayt çizgisini çok net bir şekilde gözümüze soktular! Fenerbahçe'nin attığı golde ki ofsayt çizgisi neden flu çizildi... Aynı stadyumda olmadı mı iki pozisyon?"