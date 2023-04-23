Rıdvan Dilmen canlı yayında TFF'ye seslendi: Bir an önce açıklayın

Beşiktaş'ın Ümraniyespor'u 2-0 mağlup ettiği mücadeleyi ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen değerlendirdi. Yabancı kuralı için TFF'ye çağrıda bulunan Dilmen, "TFF'ye sesleniyorum, bir an evvel bu yabancı sayısı konusunu açıklamaları lazım. Ligin mesafesi çok daraldı, ligin planlamasını yapın artık. Dört büyüklerin toplamda 120 milyon dolarlık sözleşme hamleleri var. Bu yabancı konusunu bir an önce açıklamalarında fayda var, sağlıklı planlama yapabilmek için." ifadelerini kullandı.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın Ümraniyespor'u 2 golle geçtiği mücadeleyi TV8.5 ekranlarında değerlendirdi. Gelecek sezon 4 büyüklerde teknik direktör ve yönetimsel değişikliklerin yaşanmayacağını düşünen Dilmen, doğru planlamanın yapılması için TFF'nin yabancı kuralı konusunda net bir açıklama yapmasını istedi.

"YABANCI KONUSUNU AÇIKLAMALARI LAZIM"

Dilmen yaptığı açıklamada, "TFF'ye sesleniyorum, bir an evvel bu yabancı sayısı konusunu açıklamaları lazım. Ligin mesafesi çok daraldı, ligin planlamasını yapın artık. Dört büyüklerin toplamda 120 milyon dolarlık sözleşme hamleleri var. Bu yabancı konusunu bir an önce açıklamalarında fayda var, sağlıklı planlama yapabilmek için." ifadelerini kullandı.

"YANLIŞ TRANSFER OLMAMASI İÇİN BUNU YAPMALARI LAZIM"

Dilmen ayrıca, "Görüneni söyleyeyim sadece, dört büyükleri muhtemelen gelecek sezon da aynı hocalarla devam edecekler. Beşiktaş öyle, Trabzonspor yeni hoca aldı, Fenerbahçe'de Jesus kalacak gibi duruyor şuan, Galatasaray şampiyon olursa da zaten kalır. Yönetimler de aynı kalacak muhtemelen bu takımlarda. E yönetim tamam, hocalar tamam, oyuncu durumları da belli olursa iyi olur. Yanlış transferlere mahal vermemek için bunu yapmaları lazım." dedi.