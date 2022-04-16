Rıdvan Dilmen canlı yayında açıkladı! İşte Mesut Özil'i kadrosuna katmak isteyen dev kulüp
Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Fenerbahçe'nin Göztepe'yi 2-0'la geçtiği maçın ardından Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerde kadro dışı kalan Mesut Özil'i isteyen kulübü açıkladı. Dilmen canlı yayında yaptığı açıklamada, "Mesut Özil'i Los Angeles FC kulübü istiyor." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi 2-0 yendi. Karşılaşmanın ardından TRT Spor'da açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'i isteyen kulübü duyurdu.
"MESUT ÖZİL'İ LOS ANGELES FC KULÜBÜ İSTİYOR"
Ünlü yorumcu canlı yayında yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil'i MLS ekibi Los Angeles FC'nin istediğini belirtti.