Rezan Epözdemir'in Galatasaray üyeliği askıya alındı
Rüşvete aracılık etmek suçu iddiasıyla tutuklanarak Çorlu Cezaevi'nde bulunan avukat Rezan Epözdemir'in Galatasaray Kulübü üyeliği, FETÖ ve casusluk iddiaları gerekçe gösterilerek askıya alındı.
Galatasaray Kulübü, Rüşvete aracılık etmek suçu iddialarıyla tutuklanan avukat Rezan Epözdemir için harekete geçti.
GALATASARAY ÜYELİĞİ ASKIYA ALINDI
Sarı-kırmızılı camia, Çorlu Cezaevi'nde tutuklu bulunan Rezan Epözdemir'in, Galatasaray kulüp üyeliğini "FETÖ'ye yardım" ve "casusluk" iddialarından yürütülen soruşturma kapsamında askıya aldı. Rezan Epözdemir, ayrıca gelecek aylardagerçekleşecek kongrede kulüpten kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Kararın FETÖ ve casusluk iddiaları sebebiyle alındığı öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Gözaltına alınan avukat Rezan Epözdemir, sevk edildiği hakimlikçe ''Rüşvete aracılık etmek'' suçlamasıyla tutuklanmıştı.