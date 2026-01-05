Resmi teklif yapıldı! Samsunspor'a Fenerbahçe'den transfer
Samsunspor, Fenerbahçe'de formasını kaybeden İrfan Can Eğribayat için harekete geçerek sarı-lacivertlilere resmi teklif sundu. Polonya Ligi ekiplerinden Legia Varşova ve Lech Poznan da talip olduğu İrfan Can için transfer temaslarının kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.
Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı kadrosuna katan Fenerbahçe'ye kırmızı-beyazlılardan karşı atak gecikmedi.
SAMSUNSPOR'DAN İRFAN CAN EĞRİBAYAT'A KANCA
Erdem Açıkgöz'ün haberine göre; Samsunspor, Fenerbahçe'de üçüncü kaleci konumuna düşen İrfan Can Eğribayat için harekete geçti. Kırmızı-beyazlıların 27 yaşındaki tecrübeli kaleci için Fenerbahçe'ye resmi teklifini sunduğu belirtildi.
SONUÇLANMASI BEKLENİYOR
Samsunspor ile Fenerbahçe arasındaki transfer temaslarının kısa süre içerisinde olumlu ya da olumsuz sonuçlanması bekleniyor. Deneyimli eldivene Polonya Ligi ekiplerinden Legia Varşova ve Lech Poznan takımları da talip olmuştu.
SEZON PERFORMANSI
2027 yazına kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan İrfan Can, bu sezon 6 kez sahaya çıktı ve kalesinde 7 gol gördü.