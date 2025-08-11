Resmi teklif yapıldı bile! Süper Lig devinden Zinchenko bombası

Fenerbahçe, transfer çalışmaları kapsamında Arsenal'ın sol beki Oleksandr Zinchenko için resmi teklif yaptı. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun yakından ilgilendiği Ukraynalı oyuncunun piyasa değeri 20 milyon euro.

Transfer çalışmalarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe, Arsenal'ın sol beki Oleksandr Zinchenko'yu gündemine aldı.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Sarı lacivertli yönetim Zinchenko için Arsenal'e resmi teklif yaptı. Ukrayna'lı oyuncunun transferiyle yakından ilgilenen Teknik Direktör Jose Mourinho, yıldız oyuncuyu orta sahada oynatmayı planlıyor. 26 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 20 milyon Euro.

ZINCHENKO KİMDİR?

Oleksandr Zinchenko, 15 Aralık 1996'da Radomyshl, Ukrayna'da doğmuş olup sol bek veya orta saha pozisyonlarında görev yapmaktadır.

Profesyonel kariyerine Ufa klubünde başlamış, ardından 2016'da Manchester City'ye transfer olmuştur. City'de sol bek olarak görev yaparak 4 Premier League şampiyonluğu da dahil olmak üzere birçok kupa kazanmıştır. Temmuz 2022'de yaklaşık 30 milyon sterlin karşılığında Arsenal'e katılmış ve burada takımın kilit oyuncularından biri olmuştur.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıtamer durmaz:

sakın he adam kronik sakat fenerde oynamadı mümkün değil bunu ben biliyorumda bizim yönetim bilmiyormu acaba

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
