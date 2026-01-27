Haberler

Resmi açıklamanın eli kulağında! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı

Resmi açıklamanın eli kulağında! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı
Güncelleme:
Süper Lig'de transfer dönemi hızla devam ederken, Galatasaray, Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Alanyasporlu Maestro için resmi teklifini sundu. Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için 3 milyon euro ve Ahmet Kutucu teklifinde bulundu. Alanyaspor ile yapılan görüşmelerde son detayların ele alındığı, taraflar arasında büyük ölçüde anlaşma sağlandığı ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanabileceği belirtiliyor.

  • Galatasaray, Alanyasporlu Maestro'nun transferi için 3 milyon euro bonservis bedeli ve Ahmet Kutucu'yu içeren bir teklif sundu.
  • Galatasaray'ın Alanyaspor ile yapılan görüşmelerde son detaylar ele alındı ve taraflar arasında büyük ölçüde anlaşma sağlandı.
  • Maestro, Galatasaray teknik heyeti tarafından Lucas Torreira'ya alternatif olarak değerlendiriliyor.

Süper Lig'de ara transfer dönemi tüm hızıyla devam ederken, Galatasaray orta saha takviyesi için kritik bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği Alanyasporlu Maestro'nun transferi için harekete geçti.

FLORYA'DA MAESTRO HAREKETLİLİĞİ

Son günlerde sosyal medyada ve spor kulislerinde adı sıkça geçen Maestro, Galatasaray taraftarlarının da gündeminde ilk sıraya yerleşti. Sarı-kırmızılı yönetim, orta sahadaki rotasyonu güçlendirmek için rotasını Akdeniz ekibine çevirdi.

Resmi açıklamanın eli kulağında! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı

3 MİLYON EURO VE AHMET KUTUCU TEKLİFİ

Galatasaray'ın, 22 yaşındaki futbolcu için Alanyaspor'a 3 milyon euro bonservis bedeli ve Ahmet Kutucu'yu içeren bir teklif sunduğu iddia edildi. Maestro'nun, teknik heyet tarafından Lucas Torreira'ya alternatif olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.

PAZARLIKTA SONA GELİNDİ

Yönetimin, daha önce Lemina transferinde olduğu gibi taraftar beklentisini dikkate alarak bu hamleyi yaptığı belirtilirken, Alanyaspor ile yapılan görüşmelerde son detayların ele alındığı öğrenildi. Taraflar arasında büyük ölçüde anlaşma sağlandığı ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanabileceği konuşuluyor.

500

Haber Yorumlarıİsmail Burak Uzun:

Ahmet Kutucu'yu ellerinden satarak çıkaramayacaklarını biliyorlar. O yüzden her futbolcu transferinde şu kadar para Ahmet Kutucu teklifini sunuyorlar. Böyle yaptıkları için futbolcunun da değeri düşüyor farkında değiller.

Haber Yorumlarıs9s5th4my8:

ahmet kutucu halı sahada oynar anca. orda da 2 maç oynatmazlar gerçi

Haber Yorumlarıalbatros :

ya ne maestrosu kardeşim. sokaktaki çocuk bile şampiyonluk için adam gibi golcü lazım fenere diyor. bunlar haftalardır kanteyle maestroyla oyalanıyor.

