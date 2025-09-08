Haberler

Resmi açıklama gelmek üzere! Trabzonspor, yeni Uğurcan'ını buldu
Güncelleme:
Trabzonspor, Manchester United ile anlaşma sağladığı Kamerunlu file bekçisi Andre Onana'nın transferi için son kararı bekliyor. Yerli kalecilerin yüksek maliyeti nedeniyle ön plana çıkan Onana'nın transferi için iki kulüp el sıkıştı. Son kararın Onana'ya ait olduğu belirtildi. Eğer durum olumlu gelişirse, Onana perşembe günü Türkiye'ye gelerek Trabzonspor'a imza atacak.

Uğurcan Çakır'ı rekor bonservisle Galatasaray'a satan Trabzonspor, Manchester United ile el sıkıştığı Kamerunlu file bekçisi Andre Onana için son kararı bekliyor.

TRANSFER BİTTİ GİBİ

İngiliz devinin göndermeye razı olduğu Kamerunlu kaleci için bordo-mavililer, fiyat yükselterek kiralık olarak söz kesti. Son kararın Onana'da olduğu transferde Trabzonspor, 29 yaşındaki eldivenle bugün son bir görüşme yapacak. Durumun olumlu seyrederse Onana, perşembe günü Türkiye'ye gelerek Trabzonspor'a imza atacak.

Bordo-mavililer, Manchester United'a herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek. İki takım arasındaki sözleşmede satın alma opsiyonu da bulunmuyor. Onana'nın, Manchester United ile 2028'e kadar kontratı var.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
