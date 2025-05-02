Resmi açıklama geldi! Bayern Münih'te Eric Dier'a veda
Bayern Münih, sözleşmesi sona eren Eric Dier'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurdu. Alman ekibinin sportif direktörü Christoph Freund, Dier ile yeni sözleşme için görüşmeler yaptıklarını ancak oyuncunun sözleşme uzatmayacağını ve takımdan ayrılacağını belirtti.
Alman devi Bayern Münih, Eric Dier'ın sözleşmesinin bitmesiyle sezon sonunda kulüpten ayrılacağını açıkladı.
TAKIMDAN AYRILIYOR
Alman ekibinin sportif direktörü Christoph Freund, yaptığı açıklamada, "Eric ile yeni sözleşme için görüşmeler yaptık ama bize sözleşme uzatmayacağını ve takımdan ayrılacağını söyledi. O harika bir insan ve birlikte çok güzel zamanlar geçirdik. Umarım bizimle geçirdiği zamanı şampiyonlukla taçlandırır" dedi.
SEZON PERFORMANSI
Fransız medyasından L'Euqipe, geçtiğimiz günlerde Dier'ın, Monaco ile anlaşma sağladığını duyurmuştu. Bayern Münih'te bu sezon 25 maçta süre bulan 31 yaşındaki İngiliz oyuncu, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.