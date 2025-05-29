Resmen açıklandı! EuroLeague'de yeni dönem

Resmen açıklandı! EuroLeague'de yeni dönem
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THY EuroLeague Hissedarlar Kurulu, ligin 20 takıma çıkarılması önerisini kabul etti. 20 takım önerisi genel kurul onayına sunulacak.

Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden takım sayısında sürpriz bir şekilde değişikliğe gidildi. artırıldı. EuroLeague Yönetim Kurulu Toplantısı'nda organizasyonun gelecek sezondan itibaren 20 takımla oynatılmasına yönelik önerinin onaylandığı açıklandı. Son olarak Fenerbahçe Beko'nun şampiyon olduğu turnuvada 18 takım lig usulüyle karşılaşıyordu.

20 TAKIMLA OYNANACAK

20 takım önerisi genel kurul onayına sunulacak. Bu öneri, genel kuruldan da geçerse EuroLeague gelecek sezondan itibaren 20 takımla oynanmaya başlayacak.

ALİ KOÇ: BU İYİ BİR ŞEY

Fenerbahçe Beko Başkanı Ali Koç, takımın EuroLeague'de yaşadığı zaferin ardından ligdeki takım sayısının artmasıyla ilgili gelen sorunun ardından, "Bu iyi bir şey. Sorun olmayacaktır. Genişleyeceğiz, iki grup ve iki bölüm olacak." diye konuşmuştu.

Haberler.com / Fatih Kayalı - Spor
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