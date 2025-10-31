Resmen açıklandı! Beşiktaş'ta sürpriz veda

Süper Lig devi Beşiktaş'ta sürpriz bir ayrılık gelişmesi yaşandı.

SEÇİL AYGÜL İLE YOLLAR AYRILDI

Beşiktaş, 6 yıldır BJK Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürlüğü görevini yürüten Seçil Aygül ile yolların ayrıldığını açıkladı.

'KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLARIMIZ AYRILMIŞTIR'

Kulübün açıklamasında, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Sayın Seçil Aygül ile Yönetim Kurulumuzun kararıyla karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Aygül'e kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.