Resmen açıklandı! Beşiktaş'ta sürpriz veda

Beşiktaş, 6 yıldır BJK Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürlüğü görevini yürüten Seçil Aygül ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Seçil Aygül ile yönetim kurulumuzun kararıyla karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." denildi.

SEÇİL AYGÜL İLE YOLLAR AYRILDI

'KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLARIMIZ AYRILMIŞTIR'

Kulübün açıklamasında, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Sayın Seçil Aygül ile Yönetim Kurulumuzun kararıyla karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Aygül'e kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

