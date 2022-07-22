Rekorların adamı olarak bilinen Alman futbolunun efsane ismi Uwe Seeler hayatını kaybetti - Haberler

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Rekorların adamı olarak bilinen Alman futbolunun efsane ismi Uwe Seeler hayatını kaybetti

Haberler.com - Spor
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Almanya'nın efsane ismi, aynı zamanda dünya futbolunun unutulmazlarından olan, rekorların adamı olarak bilinen Uwe Seeler, 86 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Almanya'nın gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen Seeler hayatını kaybetti. Hamburg ile 580 maçta 490 gol atarak futbol tarihinin en önemli isimleri arasına giren Seeler'in ölümü sonrası, Hamburg Yönetim Kurulu Üyesi Jonas Boldt, "Onu asla unutmayacağız" açıklamasını yaptı. Boldt, "Seeler, iyi bir insandı. Sadelik, sadakat, yaşama sevinci doluydu. Hamburg'un özüydü" ifadelerini kullandı.

REKORLARIN ADAMI

Hamburg tarihinin tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu olan Seeler, 2003 yılında Hamburg'un fahri vatandaşı oldu. Hamburg belediyesinden yapılan açıklamada, "Hamburg, Uwe Seeler'in yasını tutuyor. Bundesliga'nın ilk gol kralıydı" denildi. Seeler, 1963'te kurulan Bundesliga'da 137 golle hala Hamburg'un rekor golcüsü.

Rekorların adamı olarak bilinen Alman futbolunun efsane ismi Uwe Seeler hayatını kaybetti

Haberler.com - Spor

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