Rekordan kaçış yok! Milli futbolcu Çağlar Söyüncü tarihin en pahalısı olacak

Çağlar Söyüncü Leicester City'den ayrılmaya hazırlanıyor. İngiltere Premier Lig ekibi Leicester, Çağlar Söyüncü'ye yeni mukavele teklifini kabul ettiremedi. Çağlar, daha büyük bir kulüpte forma giymek istiyor.

İSTİKRAR ABİDESİ

25 yaşındaki savunmacı bu sezon 41 maçın 37'sinde ilk 11'de başladı. Milli savunmacı, 2 karşılaşmayı sakatlığı sebebiyle kaçırdı.

ZOR SEÇİM

Real Madrid'in 45 milyon euroluk teklifi ayyuka çıktı. İtalyan devi Juventus'un da aynı teklifle geldiği biliniyor. Leicester, Çağlar'ın tavrından dolayı teklifleri geri çeviremiyor. Çağlar tercihini Real Madrid ya da Juventus'tan kullanacak.