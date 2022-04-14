Rekordan kaçış yok! Milli futbolcu Çağlar Söyüncü tarihin en pahalısı olacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rekordan kaçış yok! Milli futbolcu Çağlar Söyüncü tarihin en pahalısı olacak

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
 - Güncelleme:

Leicester City'de savunmanın bel kemiği olan Çağlar Söyüncü, İngiltere'de son sezonunu geçiriyor. Milli futbolcu 2023'te bitecek mukavelesini ısrarlara rağmen uzatmadı. Avrupa'nın iki devi, Çağlar için 45 milyon euroyu vermeye hazır. Bu bedel, Çağlar'ı tarihin en pahalı Türk oyuncusu yapacak. Son söz artık Çağlar'da.

Çağlar Söyüncü Leicester City'den ayrılmaya hazırlanıyor. İngiltere Premier Lig ekibi Leicester, Çağlar Söyüncü'ye yeni mukavele teklifini kabul ettiremedi. Çağlar, daha büyük bir kulüpte forma giymek istiyor.

Rekordan kaçış yok! Milli futbolcu Çağlar Söyüncü tarihin en pahalısı olacak

İSTİKRAR ABİDESİ

25 yaşındaki savunmacı bu sezon 41 maçın 37'sinde ilk 11'de başladı. Milli savunmacı, 2 karşılaşmayı sakatlığı sebebiyle kaçırdı.

Rekordan kaçış yok! Milli futbolcu Çağlar Söyüncü tarihin en pahalısı olacak

ZOR SEÇİM

Real Madrid'in 45 milyon euroluk teklifi ayyuka çıktı. İtalyan devi Juventus'un da aynı teklifle geldiği biliniyor. Leicester, Çağlar'ın tavrından dolayı teklifleri geri çeviremiyor. Çağlar tercihini Real Madrid ya da Juventus'tan kullanacak.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

A Milli Futbol Takımı, Leicester City FC, Çağlar Söyüncü, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

ferfer:

dışardayken yağlayıp ballıyorsunuz,adam çıkıyo ülkeye geliyo bizde herhangi bir takımda oynamaya başlıyo bide bakıyoruzki aaaa çöp hiç yağlanıp ballandırıldığı gibi değilmiş ondan sonra uğraş dur:))))

Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title