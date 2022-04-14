Rekordan kaçış yok! Milli futbolcu Çağlar Söyüncü tarihin en pahalısı olacak
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Leicester City'de savunmanın bel kemiği olan Çağlar Söyüncü, İngiltere'de son sezonunu geçiriyor. Milli futbolcu 2023'te bitecek mukavelesini ısrarlara rağmen uzatmadı. Avrupa'nın iki devi, Çağlar için 45 milyon euroyu vermeye hazır. Bu bedel, Çağlar'ı tarihin en pahalı Türk oyuncusu yapacak. Son söz artık Çağlar'da.
Çağlar Söyüncü Leicester City'den ayrılmaya hazırlanıyor. İngiltere Premier Lig ekibi Leicester, Çağlar Söyüncü'ye yeni mukavele teklifini kabul ettiremedi. Çağlar, daha büyük bir kulüpte forma giymek istiyor.
İSTİKRAR ABİDESİ
25 yaşındaki savunmacı bu sezon 41 maçın 37'sinde ilk 11'de başladı. Milli savunmacı, 2 karşılaşmayı sakatlığı sebebiyle kaçırdı.
ZOR SEÇİM
Real Madrid'in 45 milyon euroluk teklifi ayyuka çıktı. İtalyan devi Juventus'un da aynı teklifle geldiği biliniyor. Leicester, Çağlar'ın tavrından dolayı teklifleri geri çeviremiyor. Çağlar tercihini Real Madrid ya da Juventus'tan kullanacak.