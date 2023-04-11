Rekor ceza! FIFA, yıldız futbolcunun sözleşmesini fesheden Leeds United'ın gözünün yaşına bakmadı

FIFA, Leeds United'a Jean-Kevin Augustin'in sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesi ile 27.9 milyon euro ceza verdi. İngiliz ekibi, 25 yaşındaki futbolcuya 5 yıllık sözleşme bedelinin tamamını ödeyecek.

Leeds United, Jean Kevin Augustin'in sözleşmesini haksız yere feshettiği gerekçesiyle rekor cezaya çarptırıldı.

5 YILLIK ALACAĞININ HEPSİ ÖDENECEK

FIFA, İngiliz ekibi Leeds United'a Jean Kevin Augustin'in sözleşmesini haksız yere feshettiği ve alacaklarını ödemediği için dev ceza verdi. İngiliz ekibinin, futbolcunun 5 yıllık bedeli olan 27.9 milyon euronun tamamını ödemesine hükmedildi.

21 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Kevin Augustin, 2020 Temmuz'da Leeds United tarafından 21 milyon euroya transfer edilmişti. 3 ay sonra Nantes'a kiralanan 25 yaşındaki golcü, şu sıralar Basel forması giyiyor.