Rekor ceza! FIFA, yıldız futbolcunun sözleşmesini fesheden Leeds United'ın gözünün yaşına bakmadı
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FIFA, Leeds United'a Jean-Kevin Augustin'in sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesi ile 27.9 milyon euro ceza verdi. İngiliz ekibi, 25 yaşındaki futbolcuya 5 yıllık sözleşme bedelinin tamamını ödeyecek.
Leeds United, Jean Kevin Augustin'in sözleşmesini haksız yere feshettiği gerekçesiyle rekor cezaya çarptırıldı.
5 YILLIK ALACAĞININ HEPSİ ÖDENECEK
FIFA, İngiliz ekibi Leeds United'a Jean Kevin Augustin'in sözleşmesini haksız yere feshettiği ve alacaklarını ödemediği için dev ceza verdi. İngiliz ekibinin, futbolcunun 5 yıllık bedeli olan 27.9 milyon euronun tamamını ödemesine hükmedildi.
21 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ
Kevin Augustin, 2020 Temmuz'da Leeds United tarafından 21 milyon euroya transfer edilmişti. 3 ay sonra Nantes'a kiralanan 25 yaşındaki golcü, şu sıralar Basel forması giyiyor.
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