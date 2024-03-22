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Rekor bonservis! Sebastian Szymanski Napoli'ye transfer oluyor

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Son günlerde sıkıntılı bir süreç yaşayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin sezon başında kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski'nin takımdan ayrılacağı öne sürülüyor.

REKOR BONSERVİS

Avrupa'nın birçok dev kulübüne yazılan Sebastian Szymanski için şimdi de Napoli iddiası ortaya atıldı. Ünlü gazeteci Nicolo Schira, Radio Marte'de Szymanski-Napoli haberlerine dair konuştu. Schira, Sarı-lacivertlilerin Szymanski için 25-30 milyon euro civarında bir bonservis talep ettiğini açıkladı.

FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇECEK

Polonyalı yıldızın transferinin söz konusu rakamlara gerçekleşmesi durumunda Szymanski, Fenerbahçe tarihinin en yüksek bedelli transfer satışı olarak kayıtlara geçecek. Nicolo Schira açıklamasının devamında Napoli ile Fenerbahçe arasındaki iyi ilişkilerin Szymanski transferine yardımcı olabileceğini vurguladı.

26 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Bu sezon toplam 46 maçta boy gösteren 24 yaşındaki futbolcu 12 gol, 14 asistlik skor katkısı verdi. Sebastian Szymanski'nin Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

Abdullah null:

Her sezon rekorumuzu egale ediyoruz. Tabi 2 nisan her şeyi değiştirir

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