Reeder Samsunspor, Sivasspor'u 1-0 Yenerek 60 Puanı Buldu

Reeder Samsunspor, Sivasspor'u 1-0 Yenerek 60 Puanı Buldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Reeder Samsunspor, Net Global Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Teknik direktör Thomas Reis, 60 puana ulaşmanın inanılmaz olduğunu belirtti ve sezon boyunca gösterdikleri performanstan dolayı oyuncularıyla gurur duyduğunu ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Net Global Sivasspor'u 1-0 yenen Reeder Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, 60 puana ulaştıklarını ve bunun inanılmaz bir şey olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Reis, maça iyi başladıklarını anlattı.

İlk yarıda Sivasspor'a baskı kurduklarına işaret eden Reis, "Almış olduğumuz galibiyetle 60 puana ulaştık, bu inanılmaz bir şey. Çok çılgınca bir sezon oldu diyebilirim. Sezon boyunca göstermiş olduğumuz ve bugün aldığımız galibiyetten dolayı futbolcu kardeşlerimle gurur duyuyorum. Maçta yakalamış olduğumuz başka pozisyonlar da vardı. Bunları değerlendiremedik. Oynamamız gereken 2 maç daha var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var

İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama
Mauro Icardi'den 5. yıldız sonrası ilk açıklama: Burası çok büyük bir camia

Icardi'den 5. yıldız sonrası çok konuşulacak ilk açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Arka Sokaklar'a 11 sene sonra döndü

Arka Sokaklar'ın psikopat karakteri geri döndü
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor

Skandal sözleri için harekete geçildi! İşte istenen ceza
İsrail asıllı Türk şarkıcı Linet, gözyaşları içinde Erdoğan'dan yardım istedi: Lütfen bana destek olun

İsrail asıllı Türk şarkıcı, ağlayarak Erdoğan'dan yardım istedi
Galatasaraylı futbolculardan şampiyonluk sonrası ilk sözler: 16 aylık kızımın 3. şampiyonluğu

Bu açıklamalar gündem oldu: 16 aylık kızımın 3. şampiyonluğu
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler

Köy meydanında karı-kocaya kanlı infaz
Mucizevi zafer! 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular

Mucizevi zafer! 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular
CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi

Özel'i karşısında gören kadın telefona sarıldı: Ne haber iyi misin?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.