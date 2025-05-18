Reeder Samsunspor, Sivasspor'u 1-0 Yenerek 60 Puanı Buldu
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Reeder Samsunspor, Net Global Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Teknik direktör Thomas Reis, 60 puana ulaşmanın inanılmaz olduğunu belirtti ve sezon boyunca gösterdikleri performanstan dolayı oyuncularıyla gurur duyduğunu ifade etti.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Net Global Sivasspor'u 1-0 yenen Reeder Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, 60 puana ulaştıklarını ve bunun inanılmaz bir şey olduğunu söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Reis, maça iyi başladıklarını anlattı.
İlk yarıda Sivasspor'a baskı kurduklarına işaret eden Reis, "Almış olduğumuz galibiyetle 60 puana ulaştık, bu inanılmaz bir şey. Çok çılgınca bir sezon oldu diyebilirim. Sezon boyunca göstermiş olduğumuz ve bugün aldığımız galibiyetten dolayı futbolcu kardeşlerimle gurur duyuyorum. Maçta yakalamış olduğumuz başka pozisyonlar da vardı. Bunları değerlendiremedik. Oynamamız gereken 2 maç daha var." ifadelerini kullandı.