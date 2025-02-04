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Reeder Samsunspor, Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

Reeder Samsunspor, Hatayspor Maçına Hazırlanıyor
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Kırmızı-beyazlı takım, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürüyor.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Atakaş Hatayspor ile 7 Şubat Cuma günü sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimdeki idman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Antrenmana dinamik ısınma, 4 taraflı jokerli oyun ve dar alanda pas çalışmasıyla başlayan futbolcular, günü koordinasyon çalışmasıyla tamamladı.

Karadeniz ekibi, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
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