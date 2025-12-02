Red Bull'da Verstappen'in yeni takım arkadaşı Isack Hadjar oldu

Formula 1 takımlarından Red Bull, gelecek sezon Hollandalı Max Verstappen'in takım arkadaşının Fransız Isack Hadjar olacağını duyurdu.

Red Bull'dan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Racing Bulls pilotu Hadjar'ın Japon Yuki Tsunoda'nın yerini alacağı kaydedildi.

Racing Bulls'ta Hadjar'dan boşalan koltuğa ise Formula 2 pilotlarından 18 yaşındaki Britanyalı Arvid Lindblad oturacak.

Babası İsveçli, annesi Hint kökenli Lindblad, Racing Bulls'ta Yeni Zelandalı Liam Lawson'ın takım arkadaşı oldu.

Isack Hadjar, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, kendisine güvenenlere teşekkür ederek, "Kariyerim boyunca birçok iniş ve çıkış yaşadım, ancak onlar bana inanmaya ve beni desteklemeye devam ettiler. En iyilerle çalışmak ve Max'ten bir şeyler öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Bu harika bir adım." ifadelerini kullandı.