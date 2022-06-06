Red Bull Half Court'ta Türkiye'nin en iyileri belli oldu - Haberler

ABD'de doğan ve tüm dünyaya yayılan yarı sahada üçer kişilik iki takımın karşılaştığı Red Bull Half Court'ta Mersin, İzmir ve İstanbul'da gerçekleştirilen elemlerde rakiplerini saf dışı bırakarak finale isimlerini yazdıran takımlar, Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda bulunan basketbol sahasında kupa için mücadele verdi. Büyük final öncesinde final sahasının zemini Cins ve Mert Tugen tarafından tasarlandı. Ünlü tasarımcıların ilham verdiği çizim, kupanın kaldırıldığı sahaya uygulandı.

Rekabetin doruğa ulaştığı Türkiye finalinde erkekler klasmanında Hasketbol karşısında galip gelen Alsancak Premium, Red Bull Half Court 2022'nin şampiyonu oldu. Kupaya uzanan Alsancak Premium, 2021 yılında da Türkiye'nin en iyi 3x3 basketbol takımı olmayı başarmıştı. Kadınlar klasmanında ise Kozy ve Celal Bayar Üniversitesi takımları büyük finalde karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında üstünlük kuran Celal Bayar Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Türkiye'nin en iyi 3x3 kadın basketbol takımı oldu. Red Bull Half Court 2022'de Türkiye şampiyonu olan takımlar, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenecek olan dünya finalinde Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Demirören Haber Ajansı / Spor