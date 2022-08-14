Recep Uçar: 'Pozisyonları değerlendirmede yeteri kadar iyi değildik'

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Antalyaspor karşısında bir çok net pozisyon bulduklarını ancak bunları değerlendirmede yeteri kadar iyi olmadıklarını ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Ümraniyespor evinde Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, iç sahada oynadıkları ilk maçı kazanmak istediklerini ifade ederek, "Maçın zor geçeceğini, Antalyaspor'un son dakikada Galatasaray maçında gol yemesine rağmen kolay kaybetmediğini, bizi zor maç beklediğini belirtmiştik. Maça geldiğimizde farklı bölümleri olan bir oyun. İlk yarıdaki oyunda bizim stratejiler daha çok tuttu. Yakaladığımız pozisyonlar vardı. Hatta net kaçırdığımız pozisyonlar vardı. 3. bölgeye indiğimizde final toplarını biraz daha iyi kullanabilsek ilk yarı 1-2 gol bulmamız içten değildi. Bu tercihleri iyi yapamadığımız için 0-0 devreye girdik. İkinci yarı oyunumuzda mantalitede değişiklik yoktu ama 45, 65. dakikalar arası bölümde oyunu rakibe verdik kabul etmek gerekirse. Bundaki ana sebepse ön alan baskılarından vazgeçmemizdi. Sonra uzaktan gelen orta sonucu gol yedik. Yaptığımız değişikliklerle oyuna denge getirdik. Bulduğumuz pozisyonlar var ama onları değerlendirmekte yeteri kadar iyi değildik. Baktığımız da evet üzgünüz, kazanamadık, kendi sahamızdaydık. Antalyaspor, ligin birbiriyle oynama alışkanlığı olan bir takımı. Hücum yönünde de iyi oynayan takım. Ama her şeye rağmen kazanabileceğimiz bir maçtı. Antalyaspor'u, Nuri hocayı ve teknik heyeti tebrik ediyoruz. Kendi oyuncularımı ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Biz bu ligde kendi oyunumuzu oynamak için var olmaya devam edeceğiz. Kimle oynarsak oynayalım, kendi oyunumuzu ortaya koyup iyi neticeler almaya çalışacağız. Bu akşam bu sayfayı kapatıyoruz. Yarından itibaren cuma günü oynayacağımız Galatasaray maçına hazırlıklar başlayacak" dedi. - İSTANBUL