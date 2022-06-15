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Hatayspor, savunma oyuncusu Recep Burak Yılmaz'ı transfer etti

AA - Salim Taş - Spor
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Hatayspor, savunma oyuncusu Recep Burak Yılmaz'ı transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 26 yaşındaki stoper Recep Burak Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 26 yaşındaki stoper Recep Burak Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Yılport Samsunspor'da forma giyen Recep Burak Yılmaz ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Samsunspor'da oynayan stoper Recep Burak Yılmaz, Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Kulüp Başkanımız Nihat Tazearslan'ın katıldığı imza töreniyle kendisini 3 yıllığına bordo-beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. Recep Burak Yılmaz'a hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

AA / Salim Taş - Spor

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