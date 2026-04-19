İspanya Kral Kupası'nda Real Sociedad, şampiyon oldu

İspanya Kral Kupası finalinde Real Sociedad, Atletico Madrid'i penaltı atışlarıyla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Maçın en erken golü 13. saniyede geldi.

İspanya Kral Kupası (Copa del Rey) finalinde Atletico Madrid'i yenen Real Sociedad, şampiyonluğa ulaştı.

Sevilla Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın henüz 13. saniyesinde Real Sociedad, Barrenetxea'nın golüyle 1-0 öne geçerken bu gol, organizasyon tarihinde atılan en erken gol oldu.

Karşılaşmanın 19. dakikasında Lookman'ın golüyle Atletico Madrid, 1-1 eşitliği sağlarken Real Sociedad, 45+1'de Oyarzabal'ın penaltı golüyle 2-1 öne geçti.

Madrid ekibi, 83. dakikada Alvarez'in golüyle eşitliği sağlayıp karşılaşmayı uzatmalara taşıdı.

Real Sociedad, normal süresi ve uzatma bölümleri 2-2 biten maçın seri penaltı atışlarında Atletico Madrid'e 4-3 üstünlük sağlayarak şampiyonluğa ulaştı.

Kaynak: AA / Fatih Erel
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, görevinden ayrıldı

9 kişinin öldüğü katliamın ardından "istifa" kararı
İsrail, Lübnan'da koca mahalleyi havaya uçurdu

Görüntüler korkunç! Hani ateşkes ilan edilmişti
Eleştiriler ona fark etmiyor! Mauro Icardi tarihe geçti

Yok artık Mauro Icardi!
Böyle rezillik görülmedi! Kuryeye ahlaksız teklifte bulundu bir de kayda aldı

Büyük rezillik! Kuryeye ahlaksız teklifte bulundu bir de kayda aldı
İstanbul'da Panama bandıralı gemide 106 kilogram kokain ele geçirildi

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri dudak uçuklattı
İsrail, Lübnan'da koca mahalleyi havaya uçurdu

Görüntüler korkunç! Hani ateşkes ilan edilmişti
Volkan Demirel'in büyük isyanı

Volkan Demirel'in büyük isyanı
Gülistan Doku soruşturmasında adliye önü karıştı

Adliye önü karıştı, cezaevine böyle götürüldü