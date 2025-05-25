Real Madrid, Xabi Alonso'yu Teknik Direktör Olarak Atadı

Real Madrid, Xabi Alonso'yu Teknik Direktör Olarak Atadı
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Real Madrid, Carlo Ancelotti'nin görevinden ayrılmasının ardından eski oyuncusu Xabi Alonso ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Alonso, Bayer Leverkusen'de başarılı bir dönem geçirmişti.

REAL Madrid'de Carlo Ancelotti'den boşalan teknik direktörlük görevine kulübün eski oyuncusu Xabi Alonso getirildi.

İspanya LaLiga'da şampiyonluğu ezeli rakibi Barcelona'ya kaptıran Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti ile yollar ayrılmıştı. Eflatun-beyazlı ekip, İtalyan teknik adamın takımdan ayrılmasının ardından İspanyol teknik direktör Xabi Alonso ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bayer Leverkusen'de 3 yıl görev yapan Alonso; Bundesliga şampiyonluğu, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası kazanma başarısı göstermişti. 43 yaşındaki Xabi Alonso için yarın imza töreni düzenlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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