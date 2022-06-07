Real Madrid servet harcadı! Fransız yıldız için ödenen bedel dudak uçuklattı - Haberler

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Real Madrid servet harcadı! Fransız yıldız için ödenen bedel dudak uçuklattı

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, yeni sezonda da tüm kupalarda iddialı olmak adına kadrosunu yıldızlar donatmak istiyor. Eflatun beyazlılar, Monaco'nun genç yıldızı Aurelien Tchouameni için 100 milyon euroyu gözden çıkardı.

Bu sezon hem La Liga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşan Real Madrid, yeni sezon öncesinde Carlo Ancelotti önderliğinde yıldızlarla dolu bir kadro oluşturmak istiyor. Mbappe transferinin gerçekleşmemesi ile birlikte oraya ayrılan para kaynağını farklı mevkilere dağıtmak isteyen Madrid ekibinde ilk hedef Aurelien Tchouameni.

100 MİLYON EURO

The Athletic'in haberine göre Real Madrid, genç orta saha için 100 milyon euro ve üstünü ödemeye hazır. 22 yaşındaki futbolcu bu sezon Monaco formasıyla 50 maçta görev yaptı ve 5 gol 3 asist kaydetti.

Real Madrid servet harcadı! Fransız yıldız için ödenen bedel dudak uçuklattı

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Real Madrid Fransa Spor Haberler

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