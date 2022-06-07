Real Madrid servet harcadı! Fransız yıldız için ödenen bedel dudak uçuklattı - Haberler

Bu sezon hem La Liga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşan Real Madrid, yeni sezon öncesinde Carlo Ancelotti önderliğinde yıldızlarla dolu bir kadro oluşturmak istiyor. Mbappe transferinin gerçekleşmemesi ile birlikte oraya ayrılan para kaynağını farklı mevkilere dağıtmak isteyen Madrid ekibinde ilk hedef Aurelien Tchouameni.

100 MİLYON EURO

The Athletic'in haberine göre Real Madrid, genç orta saha için 100 milyon euro ve üstünü ödemeye hazır. 22 yaşındaki futbolcu bu sezon Monaco formasıyla 50 maçta görev yaptı ve 5 gol 3 asist kaydetti.