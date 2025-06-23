Real Madrid, Pachuca'yı 3-1 Yenerek H Grubu'ndaki İkinci Galibiyetini Aldı

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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu'nda Real Madrid, Meksika takımı Pachuca'yı 3-1 mağlup etti. Real Madrid, maçta 10 kişi kalmasına rağmen Jude Bellingham ve Arda Güler'in golleriyle öne geçti. Pachuca'nın tek golü ise 80. dakikada Montiel'den geldi.

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu'nda İspanyol temsilcisi Real Madrid, Meksika takımı Pachuca'yı 3-1 mağlup etti.

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde oynanan H Grubu maçında Real Madrid ile Pachuca karşılaştı.

Maçın 7. dakikasında Real Madrid, Asencio'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Real Madrid, 35. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle 1-0 öne geçerken İspanyol takımında ilk 11'de maça başlayan milli futbolcu Arda Güler, 43. dakikada farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı 2-0 sona erdi.

Real Madrid, 70. dakikada Valverde'nin golü ile farkı üçe çıkarsa da Pachuca, 80. dakikada Montiel'in golüyle farkı ikiye indirdi. Maçta başka gol olmayınca Real Madrid, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Real Madrid, H Grubu'nda 2 maçta 4 puana ulaşırken Pachuca ise henüz puan alamadı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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