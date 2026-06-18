Haberler

Real Madrid Ibrahima Konate'yi kadrosuna kattı

Real Madrid Ibrahima Konate'yi kadrosuna kattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Real Madrid, Liverpool'dan ayrılan Fransız stoper Ibrahima Konate ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı.

La Liga ekiplerinden Real Madrid, geçtiğimiz sezon Liverpool forması giyen Ibrahima Konate'yi kadrosuna kattı.

Bernardo Silva ve Marc Cucurella tansferleriyle kadrosunu güçlendiren Real Madrid, Fransız stoper Ibrahima Konate ile de sözleşme imzaladı. Real Madrid tarafından yapılan açıklamada Ibrahima Konate ile 30 Haziran 2030 tarihine kadar anlaşıldığı bildirildi.

Liverpool forması ile 183 maça çıkan Konate, 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Fransız oyuncu, Liverpool ile 1'i Premier Lig şampiyonluğu olmak üzere 5 kupa kaldırma başarısı gösterdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Büyük ters köşe! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

Büyük ters köşe! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TRT dizisi setine narkotik baskını! Başrol oyuncusu gözaltına alındı

TRT dizisi setine polis baskını! Başrol oyuncusu gözaltına alındı
İHA saldırısı Moskova'yı yangın yerine çevirdi! Bilanço hayli ağır

Başkent yangın yeri! İHA saldırısının bilançosu hayli ağır
Şoförün boğazına sarılıp aracı kaçırdı, ölüme gitti

Şoförün boğazına sarılıp minibüsü kaçırdı, ölüme gitti
Nagihan'a ne içirdiler? Survivor'da kafa karıştıran görüntü

Sosyal medya yıkılıyor! Acun Ilıcalı bu görüntüye ne diyecek?

Fenerbahçe'den son dakika teknik direktör açıklaması

Fenerbahçe'den resmi teknik direktör açıklaması
Turizm cenneti ilçeye atanan doktor çadırda yaşamaya başladı! İstenen kira inanılmaz

Turizm cenneti ilçeye atanan doktor çadırda yaşamaya başladı
Okullarda mezuniyet çılgınlığı zirve yaptı

Bu da cübbeli görgüsüzlük