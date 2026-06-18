Real Madrid, Ibrahima Konate'yi transfer etti

İspanya LaLiga ekibi Real Madrid, Fransız futbolcu Ibrahima Konate'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki stoper ile 30 Haziran 2030'a kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Konate, Liverpool ile iki İngiltere Lig Kupası, birer İngiltere Premier Lig, İngiltere Federasyon Kupası ve İngiltere Süper Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.