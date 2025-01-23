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Real Madrid Farklı Kazandı, PSG De Galip Geldi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Real Madrid, Salzburg'u 5-1 mağlup ederken, PSG de Manchester City'yi 4-2 yenmeyi başardı. Bayern Münih, Feyenoord'a 3-0 mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Real Madrid, sahasında karşılaştığı Salzburg'u 5-1 mağlup ederek gecenin en farklı skorunu elde etti. Paris Saint-Germain, Manchester City'yi 4-2 yenerken, Bayern Münih ise deplasmanda Feyenoord'a 3-0 mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftası bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı. Gecenin en farklı galibiyetine Real Madrid imza attı. İspanyol ekibi, Santiago Bernabey'da konuk ettiği Salzburg'u 5-1 mağlup etti. Ancelotti'nin öğrencilerine galibiyeti getiren golleri 23. ve 34. dakikalarda Rodrygo, 48. dakikada Kylian Mbappe ile 55. ve 77. dakikalarda Vinicius Junior kaydetti. Salzburg'un tek sayısı ise 85. dakikada Bidstrup'tan geldi.

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler ise 63. dakikada Ceballos'un yerine oyuna dahil oldu. Öte yandan Paris Saint-Germain sahasında karşılaştığı Manchester City'yi 4-2 yenerken, Alman devi Bayern Münih ise Hollanda deplasmanında Feyenoord'a 3-0 mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Shakhtar Donetsk - Brest: 2-0

RB Leipzig - Sporting CP: 2-1

Real Madrid - Salzburg: 5-1

Milan - Girona: 1-0

Feyenoord - Bayern Münih: 3-0

Arsenal - Dinamo Zagreb: 3-0

Sparta Prag - Inter: 0-1

Celtic - Young Boys: 1-0

PSG - Manchester City 4-2 - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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