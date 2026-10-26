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Real Madrid, El Clasico'da deplasmanda Barcelona'yı Mbappe'nin iki golüyle 2-1 yendi

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İspanya La Liga'nın 10. haftasında El Clasico'da Real Madrid, deplasmanda Barcelona'yı Kylian Mbappe'nin 41. ve 88. dakikalarda attığı gollerle 2-1 yendi. Barcelona ligde ilk yenilgisini alırken, Real Madrid puanını 24'e yükseltti; milli futbolcu Arda Güler maça ilk 11'de başladı.

İspanya La Liga'nın 10. haftasında oynanan El Clasico'da Real Madrid, deplasmanda Barcelona'yı Kylian Mbappe'nin golleriyle 2-1 mağlup etti.

İspanya La Liga'nın 10. haftasında Barcelona, Camp Nou'da Real Madrid ile karşı karşıya geldi. 41. dakikada Kylian Mbappe'nin attığı goller eflatun-beyazlılar, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. Barcelona, 61. dakikada Raphinha'nın golüyle skoru 1-1'e getirirken, 88. dakikada sahneye bir kez daha Mbappe, çıktı ve maçın skorunu belirleyen golü kaydetti. Real Madrid sahadan 2-1 galip ayrılırken, Barcelona da ligde ilk yenilgisini aldı.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, maça ilk 11'de başlarken, 90+4. dakikada yerini Trent Alexander-Arnold'a bıraktı. Bu sonucun ardından Barcelona 27 puanla liderliğini sürdürürken, Real Madrid puanını 24'e yükseltti ve 3. sırada yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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