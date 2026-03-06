Haberler

UEFA'dan Real Madrid'e "taraftarlarının ırkçı davranışları" nedeniyle para cezası

UEFA, Real Madrid'in taraftarlarının ırkçı davranışları nedeniyle kulübe 15 bin avro para cezası verdi. Ayrıca, kulüp kısmi tribün kapatma cezasına çarptırıldı, ancak bu ceza bir yıl süreyle askıya alındı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Benfica ile oynadığı rövanş maçında taraftarlarının "ırkçı ve ayrımcı davranışları" nedeniyle kulübün bu cezaya çarptırıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Real Madrid'e kısmi tribün kapatma cezası verildiği fakat cezasının karar tarihinden itibaren bir yıllık deneme süresi boyunca askıya alındığı aktarıldı.

