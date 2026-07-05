Real Madrid, Inter'den Denzel Dumfries'i kadrosuna kattı

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid, İtalya temsilcisi Inter'den Denzel Dumfries'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Real Madrid ile Inter, Hollandalı sağ bekin transferi konusunda anlaşmaya vardı. Dumfries ile 30 Haziran 2030'a kadar geçerli sözleşme imzalandı.