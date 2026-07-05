Haberler

Real Madrid, Inter'den Denzel Dumfries'i kadrosuna kattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Real Madrid, İtalya'nın Inter takımından Hollandalı sağ bek Denzel Dumfries'i transfer etti. Oyuncu ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalandı.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid, İtalya temsilcisi Inter'den Denzel Dumfries'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Real Madrid ile Inter, Hollandalı sağ bekin transferi konusunda anlaşmaya vardı. Dumfries ile 30 Haziran 2030'a kadar geçerli sözleşme imzalandı.

Kaynak: AA / Emrah Oktay
Hamaney'in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı! Yeni lider yoktu

Milyonların katıldığı cenazede herkes aynı detaya odaklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehit ailesinde otobüste saygısızlık davasında şok! Kanıt çeken kız kardeşe dava açıldı

Şehit ailesine yönelik skandalda yeni perde! Dava açılan isim şaşırttı
Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı

Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı
Sakarya Valiliği'nden fuhuş operasyonu iddiasına yalanlama

Şehri karıştıran fuhuş operasyonu! Valilikten beklenen açıklama geldi
Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş'ı cezaevinde ziyaret etti

Özel'den Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek Deniz Göktaş hamlesi
Böyle vicdansızlık olur mu? Tartışma yaşayıp minik bebeklerini yol ortasına attılar

Böyle vicdansızlık olur mu? Görüntü büyük infial yarattı
Temizlik işçisi yol kenarında bulduğu 3,5 milyon TL değerinde altın dolu çantayı polise teslim etti

Temizlik işçisi yol kenarında buldu! İçindekiler baygınlık geçirtir
Ankara'da jet sesleri duyulacak! Valilikten vatandaşlara uyarı

Ankara için saat verip vatandaşları uyardılar: Sakın tedirgin olmayın