Real Madrid, Inter'den Denzel Dumfries'i kadrosuna kattı
Real Madrid, İtalya'nın Inter takımından Hollandalı sağ bek Denzel Dumfries'i transfer etti. Oyuncu ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalandı.
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid, İtalya temsilcisi Inter'den Denzel Dumfries'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Real Madrid ile Inter, Hollandalı sağ bekin transferi konusunda anlaşmaya vardı. Dumfries ile 30 Haziran 2030'a kadar geçerli sözleşme imzalandı.
Kaynak: AA / Emrah Oktay