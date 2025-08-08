Real Madrid'den gizli maç! Xabi Alonso'nun Arda tercihi şaşkınlık yarattı

Real Madrid, ikinci takımının maçlarını oynadığı Valdebebas'taki 7 numaralı sahada Leganes ile ani bir kararla gizli bir hazırlık maçı yaptı. Rakibinin 4-1 mağlup eden Real Madrid'de Xabi Alonso'nun Arda Güler'e hiç süre vermemesi şaşkınlık yarattı.

La Liga devi Real Madrid, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında ikinci takımın maçlarını oynadığı Valdebebas'taki 7 numaralı sahada ani bir kararlaLeganes ile gizli bir maç düzenledi.

İLK 11'DE BİRÇOK YILDIZ FORMA GİYDİ

Hiçbir yerden yayımlanmayan ve Real Madrid'in 4-1 kazandığı müsabakada teknik direktör Xabi Alonso, yıldız oyuncularından Thibaut Courtouis, Militao, Dean Huijsen, Dani Carvajal, Brahim Diaz, Kylian Mbappe, Federico Valverde, Ceballos, Gonzalo gibi birçok yıldızına süre verdi.

ARDA GÜLER ŞANS BULAMADI

Neredeyse tüm as kadronun şans bulduğu maçta milli oyuncumuz Arda Güler karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. Xabi Alonso'nun Arda Güler'e şans vermemesi yeni sezon öncesi tüm taraftarlarda büyük bir şaşkınlık yarattı.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Aslı, Fransanın işgal ve zulüm ettiği ülkelerden gelip koyu Fransız fanatiği olan birinin el üstünde tutulduğu takımda yer bulamazsın. Ejderha olup ateş fışkırsan elindeki kimlikle yine arka plana atılırsın.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat ÇAMUR:

aklın yolu bir.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Adanalı:

sabır sabır

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
